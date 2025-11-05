В России подорожают связь и интернет в 2026 году

Операторы планируют поднять тарифы на связь на 5–10% в 2026 году

Абсолютное большинство (96%) компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, телевидения и телефонии, планируют поднять тарифы в 2026 году. Больше всего вырастут цены на комплексные услуги, сообщают «Ведомости» .

Согласно опросу Telecom Daily, который компания провела среди около 70 топ-менеджеров, 48% операторов в 2026 году могут поднять цены на услуги в пределах 5–10%. 16% компаний планируют поднять стоимость на 10%.

70% опрошенных считают, что больше всего в 2026 году цены вырастут на комплексные виды услуг и аренду защищенных каналов для бизнеса. 60% говорят о росте цен на мобильную связь, 53% — на облачные услуги, 50% — на фиксированный широкополосный доступ в интернет.

Согласно индексу потребительских цен на товары и услуги, за 9 месяцев этого года ежемесячная абонплата за услуги сотовой связи выросла на 17,3%, за доступ в интернет — на 6,3%. В годовом выражении в сентябре этого года услуги подорожали на 11,9%.

Ранее преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева заявила, что российский рынок электроники в ближайшее время переживет новый виток роста цен. Изменения связаны с международной ситуацией в этой отрасли.

