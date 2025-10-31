Виток роста цен: эксперт рассказала об изменениях на рынке электроники в РФ

Преподаватель РЭУ им. Плеханова и эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева заявила, что российский рынок электроники в ближайшее время переживет новый виток роста цен. Изменения связаны с международной ситуацией в этой отрасли, сообщает RuNews24.ru .

«Китай, который долгое время был „фабрикой мира“, теперь воспринимается как геополитический риск из-за нарастающих торговых войн и угрозы новых пошлин. Компании, такие как Apple и Microsoft, принимают стратегические решения о перераспределении своего производства», — сказала специалист.

По ее словам, Apple сейчас активно диверсифицирует свое производство, перенося часть операций в Индию и Вьетнам, чтобы снизить потенциальные риски и избежать существенных таможенных сборов, которые могли бы оказать чрезмерное давление на финансы компании.

Согласно информации Bloomberg, к 2025 году четверть всех iPhone может быть произведена в Индии, что свидетельствует о значительном продвижении в стратегии распределения производственных ресурсов. Компания Foxconn инвестировала свыше 1,5 млрд долларов в расширение своих индийских предприятий, создавая новые вакансии и стимулируя развитие экономики региона.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.