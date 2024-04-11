В России подешевели яйца и огурцы, но подорожали свекла и сахар

Стоимость куриных яиц в России в марте 2024 года снизилась на 2,33%. Сахар подорожал на 2,35%, а мясо и птица — на 0,37%, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на Росстат.

За первый весенний месяц продовольственная инфляция достигла 0,17%. Без учета фруктов и овощей за минувший март продукты подорожали на 0,51%, а непродовольственные товары — на 0,27%. В свою очередь стоимость плодоовощных продуктов в целом снизилась на 2,09%.

Цены на гречку в марте снизились на 1,5%, пшено и подсолнечное масло — на 0,5%, свинину — на 0,3%, курицу, кофе и чай — на 0,2%. Вместе с этим, по данным Росстата, свекла подорожала сразу на 7,6%, а морковь и томаты — на 4,4% и 4,3% соответственно.

Также примечательно, что цена на огурцы за март снизилась на 21,7%, апельсины подешевели на 3,4%, а бананы — на 0,8%.