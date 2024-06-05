В России почти 28,5 тыс МСП перешли в высокую категорию бизнеса

Глава корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в России почти 28,5 тысячи представителем МСП перевели свой бизнес в высокую категорию, сообщает ТАСС .

«Чаще всего в прошлом году вырастали МСП в строительстве, ресторанном бизнесе, доставке продуктов и неспециализированной оптовой торговле. Переходы свидетельствуют, что бизнес не стагнирует, он нацелен на рост, несмотря на все сложности последних лет. Всего по итогам 2023 года 28,5 тысячи малых и средних предприятий перешли в более высокую категорию бизнеса», — рассказал Исаевич.

По словам главы корпорации МСП, самое большое число переходов в высокую категорию бизнеса по итогам 2023 года зафиксировали в Москве, Магаданской области и в Санкт-Петербурге. При этом самый большой переход из микробизнеса в категорию малого и среднего предпринимательства зафиксировали в Чечне.

Исаевич подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в стране из-за санкций, число малых и средних предприятий увеличивается. На сегодняшний день такой бизнес превысил отметку в 6,5 миллиона.

Ранее на ПМЭФ начала работать площадка Московской области, где представили робота из деталей будущих внедорожников, которые в ближайшем будущем начнут производить в регионе. С помощью трансформер, делегация продемонстрировала, что экономика Подмосковья адаптируемая и гибкая.