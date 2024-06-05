Робот Женя на стенде Московской области на ПМЭФ-2024

Стенд Московской области начал работу на ПМЭФ-2024, главной его фишкой являются роботы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Например, робот по имени Женя рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях, туризме.

Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, в его меню есть «Минутка поэзии» — он всегда готов прочитать стихи.