В России планируют ввести налог на теневые доходы мигрантов

Согласно инициативе, начиная с 2027 года мигранты из безвизовых стран будут вынуждены платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ не только за себя, но и за каждого ребенка или иждивенца, проживающего с ними на территории России. Доплата составит 50% от суммы собственного взноса за каждого члена семьи.

Под действие новых правил попадут также мигранты, которые трудятся у физических лиц, хотя ранее они выпадали из налогового поля. Кроме того, ФНС усилит контроль за заработками обладателей патентов: им необходимо будет подтверждать официальный доход не ниже регионального прожиточного минимума. Если сумма окажется меньше, продлить патент не получится.

Эти нововведения должны обеспечить полный учет трудовых мигрантов и вывести их доходы из теневого сектора. Информацию о заработках налоговики будут каждый квартал отправлять в МВД, что поможет более эффективно контролировать пребывание иностранцев в стране.

