В России планируют создавать безлюдные производства

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что Минпромторг дал указание госкорпорациям подготовить план по внедрению режима «темных цехов» на предприятиях. Это сделано для укрепления технологического суверенитета и повышения эффективности труда, сообщает газета «Ведомости» .

«Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов», — сказал Алиханов.

Он подчеркнул, что в настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация, являющаяся частью «Ростеха», завершает первую фазу роботизации на заводе в Рудневе. Вторая очередь будет завершена в следующем году. Реализация проекта позволит полностью перейти на «темное производство».

Остальные госкорпорации, которым ведомство адресовало соответствующее поручение, глава Минпромторга не назвал.

Ранее Минпромторг РФ вынес на общественное обсуждение проект, согласно которому балльная система локализации производства может быть распространена на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электродвигателем.

