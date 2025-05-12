В России ожидается «техническая рецессия»

Согласно информации Bloomberg Economics, за первый квартал экономика России сократилась на 0,6–0,8%. Аналитики, опираясь на первые данные апреля, сделали вывод, что охлаждение продолжится, а в стране намечается «техническая рецессия», сообщает «Коммерсант» .

Снижение ВВП наблюдается в России два квартала подряд. Апрельские исследования ИНП РАН показали, что сектор продолжает сокращать выпуск и терять работников. При этом сделать что-то с этой проблемой невозможно.

«Предприятия убедились в невозможности компенсировать отток кадров в условиях современного российского рынка труда», — заключил автор исследования Сергей Цухло.

По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), динамика гражданского производства в России переходит к рецессии. Позитивные результаты можно увидеть, если рассматривать динамику без секторов с доминирующим присутствием ВПК.