В России назвали профессии с наибольшим ростом зарплат

У водителей, промоутеров и специалистов техподдержки выросли зарплаты в РФ

По данным онлайн-сервиса hh.ru, ведущими профессиями в аспекте роста зарплат стали водители, промоутеры и специалисты технической поддержки. В сравнении с 2023 годом предложения по жалованьям для этих категорий специалистов увеличились на 48–64%, сообщает АБН24 .

Средний уровень заработной платы в России увеличился на 35%. Согласно статистике, приведенной Росстатом, месячный доход россиян составляет примерно 83,6 тыс. рублей. За прошедший год же зарплаты увеличились на 18,1%, при этом реальный рост доходов составил 9,4%.

Важно отметить, что в 2023 году показатель роста заработных плат достиг максимума за последние пять лет.

Наибольшие зарплаты сотрудников наблюдаются в транспортно-логистической отрасли, горнодобывающих компаниях и в сфере тяжелого машиностроения. В то же время минимальные изменения коснулись области образования и финансовых учреждений.

К слову, стоимость повышения квалификации, изучения смежных профессий и переподготовки за свой счет сейчас варьируется в пределах 5000 — 40000 рублей.