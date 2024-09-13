Эксперты рассказали, сколько стоит дополнительное образование для россиян

Цены на образовательные курсы в России составляют 5-40 тысяч рублей

Россияне активно проходят образовательные курсы для повышения профессиональных навыков, развития творческих способностей и отдыха от работы. Цены на повышение квалификации, освоение смежных профессий и переподготовку за свой счет сейчас колеблются в диапазоне от 5 000 до 40 000 рублей, сообщили РИАМО в Anketolog.ru и PR-агентстве Mediacom.Expert.

По информации экспертов, 90% опрошенных считают важным «‎хорошо учиться в школе», из них 64% посоветовали бы себе в прошлом учиться лучше.

29% обучаются новому регулярно, посещая образовательные программы, 83% планируют научиться новому в течение года.

Больше половины (56%) россиян после окончания школы или вуза проходили дополнительное обучение. Из них большинство (77%) учились за последние два года. Повышали квалификацию — 47%, новые навыки — 42% (изучение иностранных языков, компьютерные курсы, курсы по развитию личных качеств и др.), осваивали смежные профессии или проходили переподготовку — 31%, корпоративное обучение — 14%.

Чему обучаются россияне?

42% опрошенных сейчас изучают новое в сферах: саморазвитие и хобби (35%), иностранные языки (23%), финансы и инвестиции (21%), программирование (17%), маркетинг (16%), дизайн (16%), бизнес и управление (15%), творчество (15%), профессии в образовании (13%), фитнес и культура здоровья (11%), аналитика (11%), медицина (9%), вождение (9%), управление командой (8%), компьютерные игры (6%).

Половина опрошенных получают знания ради обретения новых навыков, 44% — для личностного роста и саморазвития, 43% — для повышения профессиональных навыков, 29% — в рамках трудовой деятельности, и столько же мотивированы личными интересами, 25% хотят сменить профессиональную деятельность, 17% — увеличить заработную плату.

Кроме того, 13% проходят дополнительное обучение согласно условиям работодателя, еще 13% — для получения конкурентного преимущества при трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице, 7% — для портфолио, а 4% хотят вспомнить теорию из вуза.

Чаще всего (43%) респонденты проходили краткосрочное обучение до 72 учебных часов. Половина (52%) учились дистанционно, очно — 25%, гибридно — 14%, заочно — 9%.

Больше всего взрослые любят лекции, так ответили 46% респондентов, вебинары — 41%, мастер-классы — 36%, групповые занятия — 32%, индивидуальные занятия — 29%

Стоимость

Большая часть россиян старше 18 лет оплачивает обучение самостоятельно (43%), учатся за счет работодателя 26%, проходят обучение бесплатно 25%. При этом совместно с работодателем обучение приобретали всего 4% опрошенных.

Бесплатное корпоративное обучение проходили 45% россиян, бесплатное повышение квалификации, освоение смежных профессий и переподготовку — 25%, смежное образование — 23%, бесплатное обучение для личных целей — 19%.

Повышение квалификации, освоение смежных профессий и переподготовка за свой счет стоила респондентам от 5 000 до 40 000 рублей.

Корпоративное обучение стало самым бюджетным: до 5 000 рублей — 16%, от 5 000 до 10 000 рублей — 12%, от 10 000 до 15 000 рублей — 9% и от 15 000 до 25 000 рублей — 5%.

Как выбирают обучение?

От работодателя о курсах и тренингах узнали чуть больше трети (34%) россиян, 26% нашли информацию на порталах образовательных платформ, 24% — на сайтах образовательных учреждений, 22% — по рекомендациям друзей и знакомых. 13% услышали об услугах доп. образования из рекламы, и еще 13% — из рекламы у блогеров. На портале-агрегаторе с информацией о дополнительном образовании — 11%, на образовательных выставках и ярмарках — 8%.

Среди наиболее значимых критериев при выборе допобразования россияне назвали следующие: формат — 53%, стоимость — 48%, соответствие курсов личным целям — 48%, направление курсов — 47%, получение документа о прохождении обучения — 42%, квалификация преподавателей — 38%, продолжительность обучения — 32%, репутация места обучения — 30%, отзывы — 16%.