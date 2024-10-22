В России на 8% упал спрос на красную икру в сентябре

В России снизился спрос на красную икру. Это видно при сравнении данных за сентябрь 2023 и 2024 годов, сообщает Lenta.ru .

По данным «Чек Индекс», средний чек при покупке этого деликатеса стал на 8% выше данных прошлого года, а медианная цена на 1 кг продукта выросла на 10% и составила 7 тыс. 230 рублей. Также количество покупок этого продукта убавилось на 8%.

В столице средний чек на красную икру оказался на 9% выше, чем в минувшем году. Медианная цена выросла на 14% (7 тыс. 991 рубль). При этом покупать этот деликатес стали на 14% меньше.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что польза красной икры для здоровья человека сильно преувеличена. Так, ее спокойно можно заменить куриными яйцами и 2-3 порциями в неделю скумбрии.