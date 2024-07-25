В России на 13% подорожала критически важная автозапчасть

«Ведомости»: в России на 13% подорожали шины для легковых автомобилей

За последние шесть месяцев объем продаж шин для легковых автомобилей вырос на 10% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, при этом стоимость шин выросла на 13%, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Ведомости» .

За период с января по июнь 2024 года в РФ купили 10,34 млн таких запчастей. В 2023 году за аналогичный период россияне приобрели только 9,4 млн шин для легковых автомобилей. Продажи «резины» для грузовиков тоже увеличились на 34%.

Одна из причин роста продаж в том, что в России на 20% вырос уровень предложения шин — их в магазинах страны 40,2 млн. Из этого количества 22,6 млн произвели отечественные компании.

Цена на одну шину для легкового автомобиля выросла в 2024 году на 13%. Одна запчасть стоит в среднем 6 тыс. рублей. «Резина» для легковых автомобилей, наоборот, подешевела по сравнению с 2023 годом на 4% — до 24,1 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье открылся второй склад запчастей автомобильного бренда Haval. Новое помещение занимает около 10 тыс. квадратных метров.