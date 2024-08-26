В России могут закрыться тысячи магазинов канцтоваров

Отечественные маркетплейсы угрожают рынку канцтоваров, так как получают конкурентное преимущество в виде отсутствия некоторых налогов. Это может привести к закрытию тысяч магазинов по всей России, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию канцелярского рынка России (АКР).

Как сообщают «Ведомости» и «Коммерсант», профильная ассоциация обвинила российские онлайн-площадки в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях.

В отрасли пояснили, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для ИТ-компаний. Также они привлекают к работе самозанятых, заменяя стандартные трудовые отношения. Таким образом, ежегодная недоплата может составлять около 1 трлн рублей.

Ассоциация направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предложило заставить российские маркетплейсы платить налоги по примеру классических онлайн-магазинов, а также усилить меры контроля за маркетплейсами и торгующими на них предпринимателями.

Ранее стало известно, что один из ведущих российских маркетплейсов «Яндекс Маркет» вводит фиксированный сервисный сбор в размере 20 рублей за заказ для своих пользователей. Он будет взиматься лишь за товары надлежащего качества.