«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 руб

Один из ведущих отечественных маркетплейсов «Яндекс Маркет» вводит фиксированный сервисный сбор в размере 20 рублей за заказ для своих пользователей. При этом он будет взиматься лишь за товары надлежащего качества, сообщает ТАСС .

«Основная цель „Маркета“ — поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения», — заявили в пресс-службе сервиса.

В компании добавили, что полученные средства позволят реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры. Маркетплейс ежегодно выделяет около 10 млрд рублей на аренду серверов и оборудования, продление или покупку лицензионного ПО, расширение штата IT-кадров и зарплаты.

Первыми нововведение затронет пользователей из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Затем компания начнет постепенно увеличивать список городов.

Ранее стало известно, чем грозит запрет маркетплейсам нанимать самозанятых сотрудников, которые работают в качестве курьеров и грузчиков, а также продают продукцию собственного производства или доработанные товары, не требующие обязательной маркировки.