В России могут резко подорожать вейпы из-за новых правил маркировки

Цены на вейпы и жидкости к ним в России могут вырасти на 30%. Это произойдет из-за новых правил маркировки, которые зачищают отечественный рынок от подделок и серых схем, сообщает Mash .

Некоторые столичные магазины уже убрали с полок товар, на котором нет акциза. Продавцы отметили, что с рынка может уйти до 80% электронных сигарет.

При новых правилах маркировки бизнес не сможет обходить налоги, а за крупный оборот «серого» товара может грозить и уголовная ответственность: от принудительных работ до 3 лет тюрьмы, при этом штрафы составят до 120 тыс. рублей. Кроме того, появится ответственность за продажу и производство поддельных маркировок для вейпов. Злоумышленникам может грозить до 8 лет колонии и штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Такое нововведение направлено на очистку рынка от контрафакта и наведение порядка с налогами. Ведомства жаловались на масштабные продажи вейпов, которые проводятся мимо ФНС.

Ранее гендиректор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев предупредил, что модная привычка курить вейпы очень опасна для здоровья глаз: она приводит к синдрому сухого глаза, конъюнктивиту, ухудшению кровообращения и глаукоме.