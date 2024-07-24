В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 9,18%

Министерство экономического развития России в обзоре «О текущей ценовой ситуации» сообщило, что в стране зафиксировано замедление инфляции, пишет «Прайм» .

Замедление инфляции в РФ зафиксировали на 22 июля. На прошлой неделе в годовом выражении показатель инфляции составлял 9,21%, а на этой — уже 9,18%.

Авторы обзора отмечают, что в период с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен зафиксирован на отметке 0,07%. На прошлой неделе этот же показатель в данном сегменте был равен 0,05%.

«Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи „борщевого набора“. На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что 26 июля в Центробанке России состоится заседание, посвященное ключевой ставке. Вероятнее всего, ЦБ поднимет ставку в попытках справиться с инфляцией в стране.