В России черный чай всего за неделю подешевел на 12,1%

Стоимость черного чая в розничной торговле в России за прошедшую неделю снизилась на 12,1%. Об этом сообщил руководитель лаборатории анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС и автор методики расчета Индекса Мишек Александр Абрамов, пишет Газета.ru .

По словам Абрамова, в период с 14 по 21 февраля общее значение индекса сократилось на 1,0%, тогда как неделей ранее был зафиксирован его рост на 1,1%. Динамика цен на отдельные товары в указанный период оказалась более выраженной, чем обычно.

Помимо чая «Акбар», значительное удешевление коснулось моркови (-8,3%), подсолнечного масла «Олейна» (-5,7%) и куриных яиц «Окские» категории С1 (-4,6%). В то же время подорожали молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+8,3%), белый хлеб бюджетного сегмента (+4,5%) и апельсиновый сок J7 (+3,4%). На остальные позиции, входящие в индекс, цены не изменились.

В годовом исчислении к 21 февраля показатель Индекса Мишек уменьшился на 5,1% против снижения на 4,4% неделей ранее. Рассматривая изменения за год, эксперт отметил рост цен на ряд продуктов: белый хлеб (+9,5%), подсолнечное масло (+6,5%), детский мармелад Fruit-Tella (+6,2%), куриные тушки «Каждый день» (+5,6%) и яйца «Окские» категории С1 (+3,3%).

Стоимость конфет «Мишка косолапый» и апельсинового сока J7 за год осталась неизменной. Согласно оценке Центрального банка России по состоянию на 9 февраля, годовой уровень инфляции в стране составил 6,3%.

