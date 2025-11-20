сегодня в 05:40

В РФ в 2026 году могут прийти около 20 зарубежных брендов

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева рассказала, что около 20 иностранных брендов могут прийти на рынок ритейла России в следующем году, сообщает РИА Новости .

По ее словам, есть интерес со стороны азиатских брендов, все они ведут переговоры.

Эксперт отметила, что по итогам текущего года в России будет 24 новых иностранных бренда.

При этом возвращения ушедших западных брендов можно ожидать не ранее 2029 года.

Ранее изготовитель элитных часов Rolex запатентовал товарный знак в России. Он сможет производить ремонт и обслуживать часы в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.