В РФ резко подорожает электроника из-за ввода технологического сбора

Минпромторг разработал поправки в закон «О промышленной политике в РФ», согласно которым в стране вводится механизм технологического сбора. В случае принятия закона цены на электронику могут резко вырасти, сообщают «Ведомости» .

Перечень продукции, на которую будет распространяться технологический сбор, будут вводить поэтапно, в течение нескольких лет. В первое время он коснется только готовой продукции. Максимально фиксированная ставка не превысит 5 тыс. рублей.

В случае принятия норма начнет действовать с 1 сентября следующего года. По словам источника из Минпромторга, средства, полученные от технологического сбора, будут направлены на развитие отечественной радио- и микроэлектроники.

Ранее стало известно, что сборы налога на роскошь с автомобилей дороже 10 млн рублей достигли рекордных 5 млрд рублей по итогам 2024 года. Темпы роста поступлений ускорились впервые с досанкционного периода и составили 27%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.