Налог на роскошь принес бюджету рекордные 5 млрд рублей в 2024 году

Сборы налога на роскошь с автомобилей дороже 10 млн рублей достигли рекордных 5 млрд рублей по итогам 2024 года, показало исследование FinExpertiza на основе данных ФНС, сообщает газета «Известия» .

Темпы роста поступлений ускорились впервые с досанкционного периода и составили 27%. За пять лет сборы увеличились более чем в четыре раза.

Основной причиной стало расширение парка люксовых автомобилей в России, который за год вырос на треть и достиг 70% от общего количества премиальных авто. Среди ключевых факторов роста эксперты называют повышение доходов обеспеченных россиян, появление китайских премиум-брендов и активизацию покупок перед ожидаемым повышением утильсбора.

Географически лидером по поступлениям остается Москва (свыше 2 млрд рублей), затем следуют Санкт-Петербург (453 млн рублей) и Московская область (387 млн рублей). Минпромторг расширил перечень моделей, подпадающих под налог, до 517 позиций, что также способствовало росту сборов.

На фоне общего охлаждения авторынка в 2025 году эксперты прогнозируют восстановление спроса к 2026 году при условии смягчения кредитной политики ЦБ и стабилизации курса рубля.