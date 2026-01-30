В РФ предложили запретить арест имущества должников при долге менее 10 тыс руб

Минюст предложил увеличить минимальную сумму долга, при которой приставы могут арестовать имущество должника, с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Ведомство разработало соответствующий законопроект. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве». В Минюсте считают, что проект поможет создать справедливые условия исполнительного производства.

Так, согласно инициативе, предлагается запретить арест имущества должников при долге менее 10 тыс. рублей. Сейчас минимальная сумма долга для ареста составляет 3 тыс. рублей.

Также законопроектом устанавливается, что арест на имущество человека будет накладываться только на сумму долга, необходимую для исполнения требований исполнительного документа. Тем самым новые правила исключают ситуации, когда на должников накладывают чрезмерные ограничения при маленькой сумме долга.

Кроме того, авторы проекта предлагают изменить порядок получения судебными приставами информации о счетах должника, чтобы в первую очередь все сведения запрашивалась у налоговой, а только потом у кредитных организаций.

Ранее на портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. В список попадают только должники, которые привлекались к административной и уголовной ответственности за неуплату или объявлены в розыск.

