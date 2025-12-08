В РФ могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов

Это часть комплекса мер, который направлен на повышение гибкости трудовых отношений для снижения дефицита кадров. В РФ несколько лет наблюдается низкая безработица, обновляющая минимальные значения. В августе 2025 года она была на отметке в 2,1%. В сентябре и октябре чуть выросла (до 2,2%), но еще остается около исторического рекорда. Дефицит кадров на рынке труда сохраняется.

На прошлой неделе Минтруд рассказал, что рынку труда страны до 2032 года нужно будет заместить 12,2 млн человек с учетом новых рабочих мест и специалистов, выбывающих на пенсию.

Федеральный чиновник, близкий к разработке проекта этого закона, разъяснил, что власти хотят найти сбалансированный подход, который может дать бизнесу инструмент для гибкого реагирования на потребности, а также позволит сотрудникам зарабатывать больше, обеспечит допвозможности и гарантии.

Одно из ключевых предложений этого документа: увеличение максимального порога сверхурочной работы за календарный год в два раза — до 240 часов. Нововведение также направлено на упрощение административных процедур. Повышение количества сверхурочных часов позволит бизнесу привлечь свыше 750 тыс. человек к сверхурочной работе, а у россиян появится возможность увеличить свой доход.

