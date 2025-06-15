В РФ число операций по снятию наличных рухнуло до рекорда

До рекордно минимальных значений уменьшился показатель по снятию наличных в российских банкоматах. В первом квартале текущего года граждане реже снимали деньги, чем за предыдущие 14 лет, сообщает «Коммерсант».

Также в мире наблюдается аналогичное сокращение использования карт из-за увеличения альтернативных видов платежей. Эксперты считают, что влияние оказал и ряд специфических факторов, среди них — рост вложений в депозиты и понижение выдачи потребкредитов. Еще в ближайшее время на размеры объема снятия денег может оказать влияние борьба с дропперами.

По информации ЦБ РФ, в первом квартале зарегистрировано самое низкое за 14 лет число операций по снятию наличных с карт — 394 млн. Меньше было только в первом квартале 2009 года (392,5 млн).

Объем снятия наличных составил 7,6 трлн рублей, это минимальный показатель с первого квартала 2023 года (6,9 трлн рублей). Но объем оплаты картами товаров и услуг также уменьшается. В отчетном квартале этот показатель — 13,2 трлн рублей, что меньше на 2,5 трлн рублей, чем в четвертом квартале прошлого года, а также на 185 млрд, чем годом ранее.

При этом в среднесрочной перспективе в России всплеска обналичивания средств эксперты не прогнозируют.