В Реутове стартовал конкурс школьных проектов НПО машиностроения

Конкурс ежегодно проводят Военно-промышленная корпорация и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России. В нем участвуют школьники из разных регионов страны, представляя собственные разработки.

Работы принимаются по направлениям «Инженерное творчество», «Техника и инженерное дело», «Информатика и автоматизированные системы», «Физика и познание мира», «Математика» и «Юниор-техник». Проекты оценивает жюри, в состав которого входят действующие инженеры и ученые.

Лучшие разработки прошли в финал. Он состоится в апреле в детском технопарке «Изобретариум». Победители и призеры получат ценные призы и дополнительные баллы при поступлении в ведущие технические вузы страны, включая МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАИ и БГТУ «Военмех».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.