В Реутове открыли новое производство готовых и замороженных продуктов

22 октября состоялся официальный визит заместителя главы городского округа Реутов Лилии Бабаловой на новое предприятие компании «Ст-Сервис». Организация реализовала в городе инвестиционный проект по созданию фабрики-кухни «ГУНЕЛИ», специализирующейся на выпуске готовых и замороженных продуктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Производство, расположенное на площади более 1 000 кв. метров, оснащено новейшим технологическим оборудованием. Особое внимание уделяется качеству и безопасности: на предприятии внедрена международная система ХАССП, а все процессы строго соответствуют нормам СанПиН. Реализация проекта позволила создать в Реутове 15 новых рабочих мест. Планируемый объем выпуска продукции составляет 8 тонн в месяц. В ходе визита представители администрации во главе с Лилией Бабаловой и директором Подмосковного колледжа «Энергия» Константином Подоляком ознакомились с работой цехов по производству готовых блюд и кондитерских изделий, а также осмотрели складские и холодильные помещения.

Ассортимент фабрики включает широкий выбор продукции: от охлажденных блюд и замороженных полуфабрикатов до десертов и выпечки. Качество продукции уже оценили крупные торговые сети и сервисы доставки, среди которых крупнейшие ретейлеры страны. По итогам встречи обсудили сотрудничество по вопросу трудоустройства выпускников колледжа на предприятия города. Помимо развития бизнеса, компания занимает активную социальную позицию, регулярно участвуя в благотворительных акциях, таких как «Елка желаний» и «Доброе дело», и оказывает гуманитарную помощь.

Открытие современных производственных мощностей в Реутове является важным событием для экономики города, которое свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате и активной поддержке предпринимательского сообщества со стороны администрации. Поддержка и развитие местного производства остаются приоритетными задачами для городского округа.

Открытие таких предприятий не только укрепляет экономический потенциал Реутова, но и способствует созданию стабильных рабочих мест, повышая уровень и качество жизни в городе.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.