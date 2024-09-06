В Райффайзенбанке заявили об отсутствии рисков в работе из-за ареста акций

Представитель Райффайзенбанка заявил, что запрет суда на передачу акций кредитной организации никак не отразится на работе и клиентах, сообщает РБК .

По его словам, произошедшее не повлияет на устойчивость банка и операционную деятельность. В том числе изменений не заметят и клиенты кредитной организации.

«Временные ограничения касаются лишь возможности единственного акционера распоряжаться акциями АО „Райффайзенбанк“», — заявил источник.

Арест на акции банка наложил арбитражный суд Калининградской области. Все дело в иске МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Они обвиняют ответчиков в захвате контроля в Strabag.

Ранее Райффайзенбанк прекратил исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий физлиц. Новое правило вступило в силу со 2 сентября.