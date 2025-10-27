В Польше появятся три новых фабрики артиллерийских снарядов

В Польше планируют построить три новых предприятия, предназначенных для выпуска артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил заместитель министра государственных активов страны Конрад Голота в интервью на радио RMF, пишет РИА Новости .

Голота подчеркнул, что наиболее важным видом продукции являются снаряды калибра 155 мм. В период с 2016 по 2022 год, когда у власти находилась партия «Право и справедливость» (PiS), годовой объем производства этих снарядов в среднем составлял около 5 тысяч единиц, что соответствовало потребностям армии.

В настоящее время реализуется проект по строительству трех заводов по производству боеприпасов, которые в совокупности должны обеспечить выпуск от 150 до 180 тысяч единиц продукции в год.

В итоге после ввода в эксплуатацию предприятий произойдет увеличение объемов производства в 30-35 раз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.