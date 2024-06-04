сегодня в 18:43

В Подольске запустят в эксплуатацию новый промышленный коворкинг

Новую площадку компания оборудует на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск. Продукция, которую будут производить в Московской области, в дальнейшем будет поставляться на предприятия по всей России. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку на территории промышленного коворкинга в формате «Лайт индастриал», которая на текущий момент находится на стадии строительства. В запуск нового предприятия компания инвестирует около 250 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и приступить к выпуску продукции инвестор планирует в I квартале 2025 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Петрокоммерц» на протяжении 30 лет занимается обеспечением российских предприятий электроники материалами и оборудованием для производства печатных плат, а также разрабатывает химические реагенты для их выпуска.

На новых площадях компания планирует разместить производство базовых материалов, химическую лабораторию и производственный участок по изготовлению нестандартного оборудования для оснащения российских предприятий электронной промышленности.

Генеральный директор компании «Петрокоммерц» Алексей Егоров отметил, что запуск нового производственно-складского комплекса позволит повысить доступность всех необходимых материалов и химикатов для российских изготовителей электроники, сократить сроки ожидания заказов и обеспечить таким образом бесперебойную работу важных отраслей промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.