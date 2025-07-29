В Подольске строят новое производство по созданию чистого гексафторида вольфрама

В Подольске разработали новую технологию и оборудование для производства особо чистого химического соединения гексафторида вольфрама для использования в микроэлектронике и металлургии. Теперь строят новый участок для его производства по программе импортозамещения и создания технологической независимости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В частности, гексафторида вольфрама нужен при производстве полупроводников. Также гексафторид вольфрама применяется для получения покрытий и изделий из высокочистого вольфрама методами газофазной металлургии (водородное восстановление, химические транспортные реакции). В настоящее время страна не может обходиться без зарубежных поставок этого важного химического вещества.

Разработку провели специалисты Научно-исследовательского института НПО «Луч» (входит в структуру «Росатома»). Цель проекта — наладить собственное производство и снизить зависимость от зарубежных поставок.

«Началось проектирование первого в стране промышленного участка, где будут производить это вещество. Новый участок будет оснащен всем необходимым, в том числе системами экологического контроля. Эта работа важна для развития отечественной микроэлектроники и всей высокотехнологичной промышленности», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

В создании технологии и оборудования участвовали ученые и инженеры из Нижегородского и Томского госуниверситетов, института химии высокочистых веществ РАН, а также специалисты компании «Ферри Ватт». Совместно они разработали и собрали уникальные установки для очистки гексафторида, а также подготовили методики для точного измерения его состава.

«Создание отечественного производства особо чистого гексафторида вольфрама невозможно без разработки технологии полного цикла получения данного соединения, отвечающего современным требованиям охраны труда и экологической безопасности. В результате совместной работы со специалистами Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, компании ООО «Ферри Ватт», Института химии высокочистых веществ имени Г. Г. Девятых Российской академии наук, Томского государственного университета удалось создать уникальное оборудование для оснащения нового производства. Изготовлены лабораторная и опытная установки сорбционной очистки гексафторида вольфрама, опытная установка ректификационной очистки. Также в настоящее время завершены разработка и аттестация методик измерений газовых и металлических примесей в особо чистом гексафториде вольфрама. Наши научные разработки способствуют развитию импортозамещения, позволяют достичь технологического суверенитета страны», — подчеркнул генеральный директор АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.

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