В подмосковном комплексе реализовали масштабный проект, объединяющий три мурала

В подмосковном комплексе Industrial City в Коледино реализован масштабный проект «Полет прогресса», объединяющий три мурала — «Русь», «Жар-Птица» и «Робот Indu». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На территории комплекса в формате light industrial разместили муралы общей площадью более 2500 кв. метров, на которых деталях представлены этапы развития промышленности на Руси — от Великого шелкового пути до наших дней и взгляда в будущее индустриализации.

Над реализацией масштабного проекта почти 2 года работали десятки сотрудников Industrial City и коммуникационного агентства MAKE SENSE Group. Большую часть времени заняла работа с архивными документами и эскизами. К каждому муралу триптиха разработан qr-код с описанием и исторической справкой.

«Территория промышленных парков воплощает в себе смыслы созидания и развития, вдохновляя компании на изобретение новых технологий и продуктов. Это место, где главную роль играет промышленник и предприниматель, создающий технологии и продукты. С самого начала строительства парков мы стараемся привнести эстетическую составляющую в их содержание и инфраструктуру, сделать их современными и модными, и одним из таких решений стало создание муралов», — рассказал партнер ХСА (девелопер парков Industrial City) Артем Петрухин.

Первым в триптихе стал мурал «Русь», посвященный истории российской промышленности. Эскиз основан на исследовательской работе с архивными материалами, фотографиями, чертежами, записями и картинками. Самой значимой фигурой выбран Петр Великий, как первый российский император, реформатор и градостроитель. Для созвучности современности с его образом разработан робот INDU, строящий город будущего. По картине растекается река времени, которая ведет от расцвета фабрично-заводского периода до гордости советской эпохи — инженеров-конструкторов. В качестве ключевых объектов мурала выступают водоподъемная мельница, доменная печь, кузница, металлургический завод, мануфактура, верфь Петра I, печатная фабрика, кирпичный завод, повозка-одноколка, паровоз, электромобиль Ипполита Романова и паровой двигатель.

Связующим символом в триптихе является мурал «Жар-Птица», олицетворяющий возрождение российской промышленности и ее нового периода развития, перехода от прошлого к будущему через поддержку и сохранение культурно-нравственных ценностей. «Жар-Птица» занимает центральную позицию и символизирует укрепление традиционных ценностей, нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение, передаваемых от поколения к поколению, лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны.

INDU IN THE CITY — третий мурал в триптихе, транслирующий направления развития промышленности в наши дни. Роботы становятся частью повседневной жизни, помогая сделать города комфортнее, безопаснее и человекоцентричнее. Они управляют транспортом, убирают улицы, доставляют продукты, заботятся о здоровье и обучают детей. Специально для этого мурала были разработаны дополнительные персонажи — друзья маскота, робота INDU. В цветных блоках расписаны виды деятельности, которые в реальном времени ведутся на территории парков, к примеру, наличие заправок для электрокаров, уютное кафе с картиной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.\

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.