В Подмосковье завод в Серпухове обновил лифты

Серпуховский лифтостроительный завод адаптировал производственную линейку под запросы покупателей новостроек, которые все чаще выбирают квартиры с учетом качества лифтового оборудования. Тренд обозначили на «Российской строительной неделе» в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На «Российской строительной неделе» в Москве эксперты отметили новый тренд на рынке недвижимости: при выборе квартиры в новостройке покупатели обращают внимание на качество лифтов. По данным Серпуховского лифтостроительного завода, ключевыми критериями стали бесшумность, скорость и надежность оборудования. Девелоперы корректируют проектные решения, делая акцент на более комфортных и технологичных моделях.

Коммерческий директор СЛЗ Дмитрий Захаров подчеркнул, что отношение к лифту в современной застройке изменилось.

«Если раньше лифт рассматривали исключительно как техническую необходимость, то сегодня он стал полноценным элементом комфортной городской среды», — отметил Захаров.

В ответ на запрос рынка предприятие модернизирует линейку продукции. Особое внимание уделяется плавности хода, скорости прибытия на этаж, визуальному оформлению кабины и внедрению инновационных решений.

В 2024 году завод совместно со студией дизайна Артемия Лебедева запустил производство первого отечественного интеллектуального лифта. В августе 2025 года на предприятии начали внедрять технологии искусственного интеллекта в производственные процессы. С прошлого года проходят испытания самого быстрого отечественного лифта со скоростью 6 м/с, а в декабре 2025 года стартовало тестирование системы рекуперации энергии, позволяющей снизить энергопотребление до 35%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.