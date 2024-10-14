В Подмосковье завершилась программа по созданию франшиз для предпринимателей

Обучение было организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» центром «Мой бизнес» Подмосковья совместно с компанией «Франчайзинг-Интеллект».

В течение четырех дней программы участники изучили юридический и экономический аспекты франчайзинга, научились создавать управляющие компании и анализировать их структуру, освоили особенности системы поддержки во франчайзинге, рассмотрели стратегии продаж и маркетинга франшиз, а также получили консультации по своим проектам. Опытные владельцы и руководители франчайзинговых сетей, а также эксперты федерального уровня рассказали о своем опыте развития бизнеса и ответили на вопросы участников.

Самые активные участники были награждены сертификатами на экспертизу договора франчайзинга и оценку юридических рисков. Победителями стали: Фаина Фридман (маркетинговое агентство Fridman) и Надежда Сакмарова (культурный центр «АртистЛэнд»). Для них федеральные эксперты по франчайзингу из компании «Франчайзинг-Интеллект» проведут анализ договора и дадут рекомендации по его улучшению.

Одна из участниц программы, основатель франшизы Soft Skills Family, Ольга Украинская считает обучение инвестицией в развитие ее франшизы и возможностью бесплатно получить ценные знания. После первого обучения «Акселератор по созданию франшиз» в 2023 году она поставила перед собой цель открыть пять новых городов. В настоящее время у нее девять действующих городов: Калуга, Орел, Реутов, Москва, Ярославль, Одинцово, Уфа, Астрахань и Орехово-Зуево. Ольга уверена, что благодаря внедрению полученных знаний в следующем году это число возрастет до ста.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку. Больше об этом можно узнать на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.