В Подмосковье запустят производство комплектующих для электростанций на земле за 1 рубль

Производитель электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств расширит производственные мощности за счет строительства нового производственного комплекса. Для реализации инвестиционного проекта компании «Изолятор-Инвест» был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта на территории Орехово-Зуевского горокруга составит не менее 45 млн рублей. Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы для гражданских объектов и промышленных предприятий, планируется во II квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на I квартал 2027 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Керамические изоляторы являются одним из видов технической керамики, который используется в качестве электроизоляционных материалов в деталях и узлах промышленного оборудования, в том числе для крепления токоведущих частей в распределительных устройствах электростанций и подстанций. Изоляторы исключают аварийные ситуации во время работы оборудования.

«На земельном участке площадью 1,7 га, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, будет построен производственно-складской корпус площадью 2 115 кв. м. После запуска в эксплуатацию новой производственной площадки, компания сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Комплектующие керамических изоляторов изготавливаются из измельченных неорганических веществ до состояния порошка, сырье запекается при высокой температуре, что позволяет изделиям сохранить эксплуатационные характеристики.

На новой производственной площадке особое внимание планируется уделять качеству продукции, поэтому тщательные проверки будут проводиться на каждом производственном этапе.

«Помимо тщательных проверок и испытаний, мы стараемся все время следить за модернизацией выпускаемой продукции, разрабатывать новые изделия, расширяя производственную линейку. Продукцию, которая будет производиться на новом предприятии в Орехово-Зуевском городском округе, наша компания планирует поставлять по всей России и в страны СНГ», — отметил гендиректор«Изолятор-Инвест» Павел Хардин.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.