В Подмосковье запустили первое в России производство замороженных заквасок

Холдинг «СОЮЗСНАБ» вывел на полную мощность первое в России импортозамещающее производство криогранулированных заквасочных культур в подмосковном Красногорске. Таким образом, подмосковная компания стала третьим в мире производителем, освоившим данную инновационную технологию. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Над реализацией высокотехнологичного проекта команда биотехнологов и инженеров компании «СОЮЗСНАБ» работала в течение 8 лет. Новое производство замороженной закваски было запущено в начале этого года, а уже сейчас компании удалось вывести предприятие на полную мощность. Объем инвестиций в реализацию масштабного проекта оценивается почти в 0,5 млрд рублей. В год на таких заквасках можно перерабатывать до 2 млн тонн молока, что позволит обеспечивать не только российский рынок, но и открывать перспективы международной конкуренции», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Уникальная технология криогрануляции включает восемь высокоточных стадий, каждая из которых требует строгого контроля параметров. Такой подход помогает добиться беспрецедентной стабильности и качества. Так, например, за счет шоковой заморозки в азоте при экстремально низких температурах, максимально удается сохранить качество и натуральность продукции.

«Ключевым элементом нового производства стал полностью автоматизированный криогранулятор, созданный с нуля и превосходящий зарубежные аналоги по точности и эффективности. Запуск нашего нового производства — стратегический шаг в развитии импортозамещения, обеспечивающий отечественным предприятиям доступ к инновационному продукту для выпуска молочной продукции с улучшенными характеристиками, включая увеличение срока хранения и улучшения вкусовых свойств молочной продукции», — отметила руководитель научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», – отметил глава Подмосковья.