В Подмосковье за три года увеличили площади ягодников

Площади ягодных хозяйств в Московской области выросли с 412 до 553 гектаров с 2023 по 2026 год, а объем производства достиг 2,25 тыс. тонн. Развитию направления способствуют господдержка, спрос со стороны торговых сетей и внедрение современных технологий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выращивание ягод остается одним из самых динамичных направлений агробизнеса региона. За три года площади ягодников увеличились с 412 до 553 гектаров, из них в плодоносящем возрасте — с 294 до 420 гектаров. Производство выросло с 1 931 до 2 250 тонн. Высокая маржинальность клубники, голубики, малины, ежевики и смородины, особенно в сегменте раннего урожая и премиум-класса, поддерживает интерес фермеров и инвесторов.

Спрос формируют крупные торговые сети, рестораны и кафе. Дополнительный доход хозяйствам приносит агротуризм: экскурсии на фермы в сезон клубники пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Современные технологии позволяют продлить сезон — в теплицах и тоннелях урожай собирают с мая до начала зимы, применяют капельное орошение и LED-досвечивание, что обеспечивает стабильное качество продукции.

Аграриям доступны меры господдержки: субсидии с возмещением до 95% затрат на производство плодово-ягодной продукции, льготные кредиты на строительство теплиц и покупку техники, гранты для семейных ферм с компенсацией до 60% расходов, а также гранты «Агростартап» для КФХ в размере 3–5 млн рублей с покрытием до 90% затрат. Среди крупных производителей — «Русская ягода» в Луховицах, «Раздолье» в Одинцовском округе, «Коломенская ягода», плодопитомник «Ягода-малина» в Шаховской и К(Ф)Х «Свободный труд» в Дмитрове.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.