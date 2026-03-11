В Подмосковье за неделю выставили на торги 142 объекта

В Подмосковье с 2 по 10 марта 2026 года на торги выставили 142 объекта недвижимости и земельных участков. Среди них — участки под ИЖС и ЛПХ, коммерческие помещения и лоты с зданиями. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю на аукционы выставили 69 земельных участков в аренду и 62 — на продажу. Также опубликованы три лота на аренду нежилых помещений, три — на их продажу, три лота по продаже земельных участков со зданиями и два лота на заключение договора водопользования.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частных домов. В городском округе Ступино продается участок площадью 17 соток в деревне Городище с начальной ценой 974 063,19 рубля. В городском округе Серпухов в деревне Дашковка предлагается участок площадью более 9 соток с начальной ценой ежегодной аренды 840 353,10 рубля.

Для бизнеса также доступны предложения. В муниципальном округе Истра сдается в аренду участок площадью 80 соток под объекты дорожного сервиса. В селе Турово городского округа Серпухов на торги выставлено здание с земельным участком.

Выбрать недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все процедуры проходят в электронной форме, для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Обзоры законодательства и инструкции по участию в торгах публикуются в телеграм-канале комитета. Также информация доступна в национальном мессенджере МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.