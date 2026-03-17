В Подмосковье за неделю провели 62 земельных аукциона

В Московской области с 10 по 13 марта 2026 года состоялось 62 аукциона по земельно-имущественным торгам. В процедурах приняли участие 174 претендента, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее число участников на один лот составило 2,8 человека. При этом по отдельным объектам конкуренция была значительно выше. Так, за право аренды земельного участка под ИЖС в деревне Крылатки Можайского муниципального округа боролись 16 человек. Участок расположен на западном берегу Можайского водохранилища.

С начала 2026 года через торги в Можайском округе победителям уже передали в аренду более 20 земельных участков. Основной принцип аукционов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один претендент, он получает лот по минимальной стоимости.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Подмосковье, можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Кроме того, актуальная информация о закупках и земельно-имущественных процедурах публикуется на странице комитета в мессенджере МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.