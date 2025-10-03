сегодня в 15:01

В Подмосковье выросло производство мебели, металлических изделий и оборудования

В январе–августе 2025 года сектор производства мебели в Московской области вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот сектор подмосковного производства показал самые высокие темпы роста в отчетном периоде, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За первые восемь месяцев этого года производство мебели в Московской области выросло на 43%. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования рост составил 23,7%», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На третьем месте по темпам роста, по словам зампреда, сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Рост в этой сфере составил 13%.

Общий рост подмосковного промпроизводства в январе–августе 2025 года составил 3,5%. Сектор обрабатывающего производства за этот период вырос на 4,2%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.