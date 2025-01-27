В Подмосковье возвели овощехранилище вместимостью 2 тыс тонн

Коломенское предприятие «Сергиевское» получило разрешение на ввод в эксплуатацию современного овощехранилища мощностью 2 тыс. тонн. Сооружение станет значительным дополнением к инфраструктуре предприятия, основанного на базе совхоза «Сергиевский», который на протяжении многих лет занимается выращиванием овощей и рассады. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С момента основания ООО «Сергиевское» является крупным поставщиком овощей для розничных сетей. В 2015 году компания начала модернизацию своих мощностей, установив современное оборудование для обработки почвы, посадки, уборки и мойки овощей. Также была введена в эксплуатацию автоматизированная весовая станция, способная обрабатывать до 80 тонн продукции за раз. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 90 миллионов рублей планируется строительство трех овощехранилищ общей вместимостью 6 тыс. тонн. Первый этап проекта уже завершен, и новое хранилище позволит компании использовать передовые технологии хранения.

В 2024 году компания «Сергиевское» собрала большой урожай: более 8 тыс. тонн картофеля, свыше 7,7 тыс. тонн овощей и 1,85 тыс. тонн зерна. Так как предприятие постоянно увеличивает ассортимент своей продукции, после обновления теплиц удалось повысить объем производства рассады, что привело к увеличению предложения декоративных растений. Более того, в «Сергиевском» не собираются останавливаться на достигнутом: в ближайших планах — запуск нового цеха по переработке сельскохозяйственных продуктов в селе Коробчеево. Строительные работы завершены, и сейчас решается вопрос подключения цеха к системам водоснабжения и канализации. Ожидается, что новое предприятие будет способствовать развитию местной экономики и создаст дополнительные рабочие места для жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.