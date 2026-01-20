В Подмосковье в 2026 году откроется первый в России центр по производству семян томатов

В городском округе Воскресенск в IV квартале 2026 года завершится строительство первого в России селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томатов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» реализует инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске. После выхода на проектную мощность центр будет производить от 110 до 120 миллионов семян томатов в год. Ожидается, что запуск центра позволит заместить до 50% импортных семян и обеспечит отечественных сельхозпроизводителей качественным посевным материалом.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что регион занимает лидирующие позиции в овощеводстве защищенного грунта и активно формирует собственную семеноводческую базу. Общий объем инвестиций в проект составит 12 миллиардов рублей, а после ввода объекта в эксплуатацию появится более 350 новых рабочих мест.

Холдинг «ЭКО-культура» специализируется на выращивании овощей защищенного грунта и управляет 13 тепличными комплексами в России, включая действующий комплекс «Подмосковье» в Воскресенске. В 2025 году общий валовой сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье достиг 131 тысячи тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.