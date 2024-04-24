В Подмосковье увеличился объем производства молочной продукции

сегодня в 14:51

По статистическим данным в начале 2024 года на территории Московской области отмечен рост в отдельных категориях молочной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Перерабатывающий сектор региона в 2024 году сохраняет положительную динамику развития. Суммарная выручка производства молочной продукции составила более 35,2 млрд рублей. Это на 27,9% больше, чем за тот же период 2023 года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На территории Московской области отмечается наибольший рост выпускаемых объемов производства сливочного масла — на 85%, сыра — на 28%, мороженого — на 20%, йогуртов и маргарина — на 19%.

Также увеличилось производство и кисломолочной продукции — на 14%, сухого молока и детских сухих смесей — на 6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.