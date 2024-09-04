В Подмосковье увеличилось производство продукции для строительной отрасли

В Подмосковье за семь месяцев 2024 года выросло производство различной продукции для строительства: от производства изделий из дерева и пробки до выпуска цемента, извести и гипса, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Так, выпуск цемента, извести и гипса увеличился более чем на 56,8%. В натуральном выражении объем производства достиг почти 11 млрд рублей. В сегменте обработки и отделки камня индекс промпроизводства составил 140,1%. Производство строительных керамических материалов увеличилось на 31,4%. Выпуск изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения вырос почти на 32%. В натуральном выражении объем их производства за отчетный период превысил 41 млрд рублей. К последней группе мы относим такую деятельность как изготовление шпона, различной фанеры, деревянных плит и панелей, ДВП и ДСП, облицовочных плит, паркета и многого другого», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также отметилось ростом производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик. Показатель вырос на почти на 14%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.