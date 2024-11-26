сегодня в 18:39

В Подмосковье увеличили выпуск консервированных овощей и фруктов на 15%

В Московской области объем производства с января по сентябрь текущего года составил 177,8 тыс. тонн, что выше на 15,3% показателей аналогичного периода прошлого года. Регионом произведено более 15% от общего объема консервированных овощей и фруктов в ЦФО и 3,3% от общероссийского объема. В прошлом году было выпущено 210 тыс. тон. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей:

ООО «Эколес Запад» — производство маринованных грибов, овощей, солений, джемов и варенья;

ООО «ФерЭльГам» — квашеные овощи и соления;

ООО «Империя джемов» ­­– варенье, джемы и топинги.

Осень — сезон заготовок не только у хозяюшек, но и на предприятиях. Пик спроса на данный вид продукции приходится на холодное время.

На прилавках магазинов представлен широкий выбор овощных консервированных закусок, среди которых баклажанная и кабачковая икра, лечо, а также фрукты в сиропе — персики и ананасы кубиками или дольками, варенье и другие виды консервации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.