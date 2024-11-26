В Подмосковье увеличили выпуск консервированных овощей и фруктов на 15%
Фото - © Медиасток.рф
В Московской области объем производства с января по сентябрь текущего года составил 177,8 тыс. тонн, что выше на 15,3% показателей аналогичного периода прошлого года. Регионом произведено более 15% от общего объема консервированных овощей и фруктов в ЦФО и 3,3% от общероссийского объема. В прошлом году было выпущено 210 тыс. тон. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей:
- ООО «Эколес Запад» — производство маринованных грибов, овощей, солений, джемов и варенья;
- ООО «ФерЭльГам» — квашеные овощи и соления;
- ООО «Империя джемов» – варенье, джемы и топинги.
Осень — сезон заготовок не только у хозяюшек, но и на предприятиях. Пик спроса на данный вид продукции приходится на холодное время.
На прилавках магазинов представлен широкий выбор овощных консервированных закусок, среди которых баклажанная и кабачковая икра, лечо, а также фрукты в сиропе — персики и ананасы кубиками или дольками, варенье и другие виды консервации.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.
«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.