В Подмосковье увеличат производство лифтов для капремонта многоквартирных домов

Серпуховской лифтостроительной завод увеличит свое участие в региональных программах капитального ремонта. На сегодняшний день 40% лифтов, изготовленных на промышленной площадке предприятия, предназначено для замены старого оборудования в многоэтажных домах по всей России. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Наибольшие объемы поставок идут в регионы центрального федерального округа, в частности, в Подмосковье, Курскую и Тульскую области, а также в Башкирию.

«С начала прошлого года Серпуховской лифтостроительной завод выпустил более 1 000 лифтов для программы капитального ремонта. Все оборудование, которое производит предприятие, проходит тщательные проверки, каждая кабина тестируется на самой высокой испытательной башне в России, где могут проходить проверки одновременно девять лифтов со скоростью до 8 м/с», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При разработке лифтов «СЛЗ ЭКО» инженеры завода стремились увеличить срок службы. Для этого были внедрены новые решения, которые позволили снизить вес конструкции лифта на 100 килограмм за счет применения современных материалов и технических новаций. Облегченная конструкция кабины позволила ослабить нагрузку на строительную часть здания и узлы лифтового оборудования и, таким образом, уменьшить их износ.

«Модернизация лифтового парка страны является одним из приоритетных направлений в деятельности нашего предприятия. Специально под госпрограмму проектировщики завода разработали серию лифтов «СЛЗ ЭКО». Это надежные, комфортные и недорогие модели, полностью отвечающие требованиям безопасности ГОСТа», — отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

С помощью современного оборудования, установленного на заводе, удалось добиться плотного примыкания стеновых панелей кабины друг к другу. Это позволяет обеспечить движение кабины без трения и вибраций, что в сочетании с шумоподавляющими материалами создает тихий режим работы лифта и высокий уровень комфорта. Благодаря использованию в панелях ребер жесткости, конструкция стала более прочной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.