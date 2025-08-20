В Подмосковье состоится закупочная сессия для предпринимателей

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) приглашает предпринимателей региона принять участие в закупочной сессии 9–10 сентября с партнерами из Казахстана. Мероприятие пройдет в рамках официального визита делегации Акимата Алматинской области (Республика Казахстан) в Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В мероприятии примут участие более 12 закупщиков из Республики Казахстан. В ходе сессии пройдут В2В-встречи, где покупатели смогут ознакомится с продукцией и обсудить условия сотрудничества.

Участие могут принять как действующие экспортеры, так и компании, заинтересованные в поиске бизнес-партнеров из Казахстана. Для участия необходима презентация продукта и компании.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 (Дом Правительства Московской области).

Зарегистрироваться можно по ссылке до 22 августа: https://exportmo.ru/republicofkazakhstan2025. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Дмитрию Герасимову: +7-495-150-39-41 (доп. 24), gerasimov@exportmo.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.