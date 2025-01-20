В Подмосковье собрали свыше 56 тыс тонн свеклы за 2024 год

В прошлом году урожай столовой свеклы, выращенной в открытом грунте в Подмосковье, составил 56,3 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свекла славится своим благоприятным влиянием на здоровье: богата витамином С и фолиевой кислотой, улучшает пищеварение, полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает восполнить недостаток железа в организме, препятствует развитию анемии, поддерживает работу печени, снижает давление. Также ее часто используют для декорирования праздничных блюд.

Эксперты поделились рекомендациями, как предотвратить преждевременное увядание овоща. Его лучше держать в специальных контейнерах и поддерживать температуру от 0 до +4 градусов. Если выращиваете свеклу у себя на огороде, то лучше не мыть корнеплоды после сбора урожая. Правильное хранение поможет сохранить качество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.