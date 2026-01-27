В Подмосковье с начала января провели 172 земельно-имущественных аукциона

С 12 по 26 января 2026 года в Московской области состоялось 172 аукциона по продаже и аренде земельных участков и имущества, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В начале 2026 года в Подмосковье наблюдается высокий интерес к земельно-имущественным торгам. За две недели в аукционах приняли участие более 400 претендентов, в среднем на каждый лот приходилось около четырех участников.

На отдельные объекты спрос был особенно высоким. Так, за участок для садоводства в городском округе Щелково боролись девять человек, а за участок под личное подсобное хозяйство в Луховицах — семь. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену, а если заявка поступила только от одного человека, он получает лот по минимальной стоимости.

Информация о всех объектах, выставленных на торги, размещена на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Актуальные подборки лотов и инструкции по участию в аукционах публикуются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области и на странице ККП МО в мессенджере МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.