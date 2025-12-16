В Подмосковье реализовано более 80 проектов в сфере технологического суверенитета

В Московской области продолжают развиваться проекты технологического суверенитета. С начала этого года в регионе было реализовано более 80 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Всего в Подмосковье заявлено к реализации 454 проекта технологического суверенитета. Больше половины этих проектов — 238, уже реализовано. В том числе 81 проект был реализован с начала этого года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также сообщила, что большинство инвестиционных проектов технологического суверенитета в Подмосковье предполагают строительство новых производственных объектов. К реализации заявлено 272 проекта с новым строительством, из них — 86 уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Так, в начале этого года в Протвино был запущен новы производственный объект компании «Новые технологии», которая производит косметику под брендом «Aravia». Компания «Белтелкабель» также в первом квартале этого года запустила производство кабельной продукции в г. о. Воскресенск. В третьем квартале свое производство по выпуску турбокомпрессоров в г. о. Серпухов запустила компания «ТУРБОКОМПЛЕКТ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.