В Подмосковье работают более 1,5 тыс гостиниц для туристов

Туристическая инфраструктура Подмосковья насчитывает свыше 1,5 тыс гостиниц, пансионатов и глэмпингов, а объем инвестиций в отрасль превышает 740 млрд рублей. Летом 2026 года регион ожидает около 2 млн гостей из других субъектов РФ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области действует более 1,5 тыс средств размещения. Для поддержки рекреационного бизнеса в регионе предусмотрены финансовые и имущественные меры, а также налоговые льготы.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что инвесторы могут получить субсидию на создание инженерной инфраструктуры до 100 млн рублей, компенсировать до 300 млн рублей процентов по целевому кредиту на строительство гостиницы, а также оформить земельный участок на льготных условиях.

«Сегодня в Подмосковье реализуется порядка 130 проектов по направлению туризм и рекреация. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 740 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

В числе крупных проектов — гостиничный комплекс Villa Michetti в Солнечногорске на 175 номеров. Его планируют построить к 2029 году, соглашение о реализации подписано на ПМЭФ-2026. В Истре в 2026 году введут в эксплуатацию Palmira Istra Medical Spa & Resort на 291 номер. Компания получила субсидии на уплату процентов по кредиту и создание инженерной инфраструктуры.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что этим летом регион рассчитывает принять около 2 млн туристов из других регионов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.