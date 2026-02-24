В Подмосковье работают 71 производитель беспилотников из МСП

В Подмосковье работают 71 малое и среднее предприятие, выпускающее беспилотные авиационные системы и комплектующие к ним. Всего в России насчитывается 793 таких компании, что почти на сотню больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

За последние три года количество производителей беспилотных авиационных систем среди малого и среднего бизнеса выросло более чем в два раза — с 352 до 793 компаний. В последние два года темпы прироста в сегменте держатся на уровне около 15% ежегодно. Сегодня почти три четверти всех производителей беспилотников и комплектующих в стране — это субъекты МСП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.